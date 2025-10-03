Parata di stelle a New York: presentato il pallone dei Mondiali 2026
Zidane ha avuto l'onore di presentare Trionda, il pallone che verrà usato ai prossimi Mondiali. Presenti anche Cafù, Del Piero, Xavi e Klinsmann con i palloni delle rispettive edizioni dei Mondiali vinte
