Mondiali ciclismo: Pogacar si conferma Campione del Mondo, altro capolavoro in Ruanda

"SETTIMANA ED ESPERIENZA INCREDIBILE"

"E' stata una settimana e una esperienza incredibile, una settimana di grande successo". Così Tadej Pogacar commenta a caldo la vittoria dei Mondiali di ciclismo per il secondo anno di fila. "Del Toro e Ayuso si sono staccati sul muro di Kigali e sono rimasto da solo, è diventata come l'anno scorso una corsa con me stesso. Sono contento di esserci riuscito, perché il percorso era molto duro e le salite e le discese erano difficili. Negli ultimi giri qualche dubbio mi è venuto, ma speravo che andasse tutto per il meglio e così è stato", ha aggiunto.