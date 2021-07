Super Cavendish! Vince la tappa e raggiunge il record di Merckx  

La Nimes-Carcassonne (219 km) sarà ricordata come la tappa che consente a Mark Cavendish di eguagliare il record di 34 vittorie al Tour de France, detenuto fino a oggi in solitaria da Eddy Merckx. Il britannico della Deceuninck-Quick Step batte in volata Morkov e Philipsen ed entra nella storia del ciclismo. Quarto successo in questa edizione del Giro francese per lui. Maglia gialla ancora addosso a Tadej Pogacar. Simon Yates si ritira dopo una caduta.