Giro d'Italia: Scaroni firma la tripletta italiana nella 16a tappa, Del Toro salva la maglia dagli attacchi di Carapaz

In grado di prendere a oltre nove minuti di vantaggio sul gruppo maglia rosa, i battistrada hanno vissuto un momento di paura nella discesa di Carbonare dove Martinelli è finito in un dirupo scivolando sotto il guardrail e costringendo il Soccorso Alpino a recuperarlo prima di portarlo in ospedale. I colpi di scena non sono finiti lì visto che all'inizio della salita di Passo Candria Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) e Richard Carapaz (EF Educaton-EasyPost) sono caduti con lo sloveno che è stato costretto ad abbandonare la corsa.