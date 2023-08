Pogacar cuore d'oro: donazione e raccolta fondi per gli alluvionati in Slovenia

IL GESTO

Lo sloveno ha annunciato la donazione per la popolazione colpita da una violenta alluvione

Tadej Pogacar è campione sulle due ruote della sua bici e non solo. Il due volte vincitore del Tour, infatti, sui social ha annunciato di voler donare 10.000 euro alla popolazione della Slovenia colpita negli scorsi giorni da una violenta alluvione, con l'equivalente di un mese di pioggia caduta in sole 24 ore. Un territorio sconvolto dal maltempo che però potrà provare a ritrovare il sorriso grazie al ciclista che si è proposto in prima persona nella raccolta fondi.

I 10.000 euro di Pogacar, infatti, sono soltanto il punto di partenza, perché lo sloveno ha dato appuntamento ai suoi fan a Lubiana per il 23 agosto dove si metterà a disposizione per una sessione di autografi senza precedenti. Su Instagram, infatti, il ciclista ha svelato: "Per ogni foto e ogni autografo donerò 10 euro, ma in ogni caso la cifra minima sarà di 10.000 euro".

La palla passa dunque al buon cuore dei fan, attesi in gran numero a Lubiana. E nell'attesa del grande giorno Pogacar si concentra sul mondiale dove è atteso a sfidare, tra gli altri, Ganna, Evenepoel e Van Aert nella crono iridata.