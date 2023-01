Paura per il corridore colombiano Sosa: colpito con una pistola

CICLISMO

Rissa per motivi di viabilità con un camionista, che lo ha aggredito al volto e poi è stato arrestato

© twitter Il ciclista colombiano Ivan Sosa, vincitore due volte della 'Vuelta a Burgos' e di un Tour della Provenza, è stato ferito al volto dopo una rissa per motivi di viabilità, durante la quale un camionista lo ha aggredito e colpito con il calcio di una pistola. Secondo quanto hanno riferito vari media colombiani, Sosa si stava allenando vicino sulle strade di montagna vicine alla sua città di Fusagasuga, quando è stato improvvisamente bloccato da un camion di grosso tonnellaggio. Il corridore della Movistar ha rimproverato l'azione al conducente, che è sceso dal veicolo impugnando l'arma con cui ha colpito al volto il ciclista. Poi il camionista avrebbe anche sparato alcuni colpi in aria per intimorire Sosa. Poco dopo, è stato intercettato a un casello autostradale e arrestato dalla polizia.

Vedi anche ciclismo Ciclismo, Contador: "Ho rimosso oltre 100 lipomi" Nel frattempo il 25enne ciclista, con il volto e la maglia insanguinati, è stato portato in un ospedale della zona. poco dopo, su Twitter, la Movistar con una nota ha confermato che "Ivan Sosa è stato curato per lesioni al mento in un centro medico a Fusagasuga, suo luogo di origine, dopo l'incidente che ha subito. Il ciclista del Movistar Team è sempre rimasto cosciente".