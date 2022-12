Ciclismo, Contador: "Ho rimosso oltre 100 lipomi"

Alberto Contador è stato sottoposto a un maxi intervento chirurgico per la rimozione di oltre 100 lipomi in svariate parti del suo corpo. Lo ha annunciato lo stesso ex ciclista spagnolo con un video su Instagram in cui appare quasi completamente ricoperto di bende: "Ieri sono stato al negozio di riparazioni - le sue parole -. Avevo bisogno di rimuovere qualche lipoma ed è venuto fuori che ne avevo oltre 100. Non correrò per un po'...". Il lipoma è la forma più comune di tumore benigno del tessuto adiposo: si tratta in sostanza di un accumulo di grasso dovuto a una crescita incontrollata delle cellule adipose che si sviluppa sotto la pelle.