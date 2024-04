Parigi-Roubaix da dimenticare per Viviani: brutta caduta, via in ambulanza

© Da video

Domenica da dimenticare per Elia Viviani, coinvolto in un brutto incidente nel corso della Parigi-Roubaix e costretto al ritiro. Al km 37 della tappa odierna c'è stata una maxi-caduta che ha coinvolto una ventina di corridori, finiti a terra su una strada asfaltata. Viviani, trasportato via su una ambulanza, si è ritirato dalla corsa al pari di Jonathan Milan, mentre un altro azzurro, Alberto Bettiol, è ripartito senza particolari conseguenze a parte alcune visibili escoriazioni. Le condizioni del 35enne campione olimpico, che corre per la Ineos Grenadiers, saranno valutate in ospedale.