Parigi-Nizza: Joao Almeida vince la quarta tappa, Vingegaard nuova maglia gialla

A sessanta chilometri dal traguardo dietro hanno allungato Tobias Foss e Joshua Tarling (INEOS Grenadiers) mettendo in scacco il resto del plotone sino all'ennesimo colpo di scena quando, salendo lungo la Cote du Canon, la giuria ha deciso di neutralizzare la corsa a causa di una forte grandinata. La gara è quindi ripartita a ventotto chilometri dal traguardo con il gruppo che ha dovuto alzare il ritmo per chiudere in tempo sui battistrada.