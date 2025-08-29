Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
percorso da 64km

Mountain bike, domani torna la KronplatzKing Marathon

Un percorso impegnativo e mozzafiato da 64 km, con dislivelli da brivido e paesaggi spettacolari che rendono questa marathon un’esperienza unica nel suo genere

29 Ago 2025 - 12:14
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Il 30 agosto le Dolomiti si preparano a incoronare un nuovo re della mountain bike: torna la leggendaria KronplatzKing Marathon, l’evento clou dell’estate gravity altoatesina. Un percorso impegnativo e mozzafiato da 64 km, con dislivelli da brivido e paesaggi spettacolari che rendono questa marathon un’esperienza unica nel suo genere.

Manca solo un giorno alla sfida più attesa dell’estate! La partenza è fissata nel suggestivo borgo di San Vigilio di Marebbe, ai piedi del Plan de Corones. Da lì, i biker si lanceranno in un’avventura che attraversa i trail più iconici del Bike Park Kronplatz, tra cui oltre 8 km di freeride puro, immersi in uno scenario naturale di rara bellezza. La gara culmina sulla vetta panoramica a 2.275 metri, dove ogni anno si celebrano fatica, passione e spirito di sfida.

Il Bike Park Kronplatz è una delle mete più amate dagli appassionati di gravity in Europa. Situato nel cuore delle Dolomiti, offre 18 trail perfettamente curati, serviti da 5 impianti di risalita, che permettono di vivere discese emozionanti su linee flow o percorsi tecnici. Tutto è pensato per il divertimento e la sicurezza, grazie a una segnaletica rinnovata e all’attenzione verso i biker più piccoli, con nuove connessioni dedicate ai bambini.

Dopo un inizio di stagione a tutto gas – tra Test Days, Pro Rider Experience e il SAAC Bike Camp al femminile – il calendario entra nel vivo con due eventi imperdibili che promettono spettacolo e adrenalina pura: la KronplatzKing Marathon e una tappa dell’emozionante circuito Enduro Tirol.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:33
Us Open, tris azzurro

Us Open, tris azzurro

01:47
Italvolley maschile

Italvolley maschile

01:33
Us Open, Paolini ok

Us Open, Paolini ok

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

03:54
DICH VOLLEY GIANNELLI 27-08 DICH

Volley, Giannelli: "Ci sono squadre complete, ma vince chi è più bravo"

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

01:27
Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:20
Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

I più visti di Ciclismo

Froome investito da un'auto in allenamento: grave in ospedale, ma è cosciente

Incidente in allenamento per Froome: il britannico è ricoverato ma cosciente

Jay Vine

Vuelta: Vine vince la sesta tappa ad Andorra, Traeen nuova maglia rossa

La Uae vince la crono a squadre, Vingegaard torna leader della Vuelta

Turner vince in volata la quarta tappa: beffato Philipsen. Gaudu si prende la maglia rossa

Vuelta: rubate 18 biciclette alla Visma di Vingegaard, un colpo da 250mila euro

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:54
Pilato e Tarantino shock: fermate per furto a Singapore, interviene il ministro Tajani
Chris Froome
14:54
Intervento riuscito per Froome, il ciclista sta bene: "Grazie a tutti"
14:54
Pilato e Tarantino fermate a Singapore, la Farnesina le fa rientrare
14:50
Mourinho non si qualifica per la Champions e il Fenerbahce lo licenzia: addio dopo poco più di un anno
15:01
Napoli, Conte: "In Champions con umiltà, impariamo dai maestri per poi superarli"