Mountain bike, domani torna la KronplatzKing Marathon

Il 30 agosto le Dolomiti si preparano a incoronare un nuovo re della mountain bike: torna la leggendaria KronplatzKing Marathon, l’evento clou dell’estate gravity altoatesina. Un percorso impegnativo e mozzafiato da 64 km, con dislivelli da brivido e paesaggi spettacolari che rendono questa marathon un’esperienza unica nel suo genere.
Manca solo un giorno alla sfida più attesa dell’estate! La partenza è fissata nel suggestivo borgo di San Vigilio di Marebbe, ai piedi del Plan de Corones. Da lì, i biker si lanceranno in un’avventura che attraversa i trail più iconici del Bike Park Kronplatz, tra cui oltre 8 km di freeride puro, immersi in uno scenario naturale di rara bellezza. La gara culmina sulla vetta panoramica a 2.275 metri, dove ogni anno si celebrano fatica, passione e spirito di sfida.
Il Bike Park Kronplatz è una delle mete più amate dagli appassionati di gravity in Europa. Situato nel cuore delle Dolomiti, offre 18 trail perfettamente curati, serviti da 5 impianti di risalita, che permettono di vivere discese emozionanti su linee flow o percorsi tecnici. Tutto è pensato per il divertimento e la sicurezza, grazie a una segnaletica rinnovata e all’attenzione verso i biker più piccoli, con nuove connessioni dedicate ai bambini.
Dopo un inizio di stagione a tutto gas – tra Test Days, Pro Rider Experience e il SAAC Bike Camp al femminile – il calendario entra nel vivo con due eventi imperdibili che promettono spettacolo e adrenalina pura: la KronplatzKing Marathon e una tappa dell’emozionante circuito Enduro Tirol.
