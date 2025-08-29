Mountain bike, domani torna la KronplatzKing Marathon

Il Bike Park Kronplatz è una delle mete più amate dagli appassionati di gravity in Europa. Situato nel cuore delle Dolomiti, offre 18 trail perfettamente curati, serviti da 5 impianti di risalita, che permettono di vivere discese emozionanti su linee flow o percorsi tecnici. Tutto è pensato per il divertimento e la sicurezza, grazie a una segnaletica rinnovata e all’attenzione verso i biker più piccoli, con nuove connessioni dedicate ai bambini.