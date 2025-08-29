Froome, intervento riuscito: il ciclista sta bene, ora via alla riabilitazione

Questa mattina, l'intervento chirurgico: dal suo team, la Israel Premier Tech, fanno sapere che l'operazione è riuscita alla perfezione e Froome sta bene. "Possiamo confermare che Chris ha superato bene l'operazione, programmata in seguito al suo recente infortunio - si legge in una nota - L'operazione è andata come programmato e Chris è attualmente ricoverato in ospedale, monitorato dai medici del nostro team".