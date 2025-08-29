Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
L'INCIDENTE

Froome, intervento riuscito: il ciclista sta bene, ora via alla riabilitazione

Buone notizie per il campione di ciclismo, vittima mercoledì di un brutto incidente in allenamento: dal suo team fanno sapere che l'intervento chirurgico è riuscito alla perfezione

29 Ago 2025 - 14:54
1 di 23
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Il sollievo dopo il grande spavento. Segnali incoraggianti per quanto riguarda la situazione di Chris Froome, il campione di ciclismo vittima di un brutto incidente mercoledì durante un allenamento in Francia. Il ciclista britannico è stato investito da un'auto nei pressi di Saint-Raphael ed è stato poi trasportato in elicottero all'ospedale di Tolone. Froome ha riportato un pneumotorace, la frattura di cinque costole e una delle vertebre lombari.

Questa mattina, l'intervento chirurgico: dal suo team, la Israel Premier Tech, fanno sapere che l'operazione è riuscita alla perfezione e Froome sta bene. "Possiamo confermare che Chris ha superato bene l'operazione, programmata in seguito al suo recente infortunio - si legge in una nota - L'operazione è andata come programmato e Chris è attualmente ricoverato in ospedale, monitorato dai medici del nostro team".

Leggi anche

Froome investito da un'auto in allenamento: grave in ospedale, ma è cosciente

"Sta bene ed è molto riconoscente per l'eccellente supporto medico che ha ricevuto. Chris e la sua famiglia vogliono ringraziare i tifosi, gli amici e tutta la comunità ciclistica per il sostegno e i messaggi ricevuti". Adesso, per il quattro volte vincitore del Tour de France (2013, 2015, 2016 e 2017) inizierà un lungo periodo di convalescenza e riabilitazione. 

Visualizza il post su Twitter
froome
incidente
ciclismo

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:33
Us Open, tris azzurro

Us Open, tris azzurro

01:47
Italvolley maschile

Italvolley maschile

01:33
Us Open, Paolini ok

Us Open, Paolini ok

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

03:54
DICH VOLLEY GIANNELLI 27-08 DICH

Volley, Giannelli: "Ci sono squadre complete, ma vince chi è più bravo"

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

01:27
Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:20
Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

I più visti di Ciclismo

Froome investito da un'auto in allenamento: grave in ospedale, ma è cosciente

Incidente in allenamento per Froome: il britannico è ricoverato ma cosciente

Jay Vine

Vuelta: Vine vince la sesta tappa ad Andorra, Traeen nuova maglia rossa

La Uae vince la crono a squadre, Vingegaard torna leader della Vuelta

Turner vince in volata la quarta tappa: beffato Philipsen. Gaudu si prende la maglia rossa

Vuelta: rubate 18 biciclette alla Visma di Vingegaard, un colpo da 250mila euro

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:54
Pilato e Tarantino shock: fermate per furto a Singapore, interviene il ministro Tajani
Chris Froome
14:54
Intervento riuscito per Froome, il ciclista sta bene: "Grazie a tutti"
14:54
Pilato e Tarantino fermate a Singapore, la Farnesina le fa rientrare
14:50
Mourinho non si qualifica per la Champions e il Fenerbahce lo licenzia: addio dopo poco più di un anno
15:01
Napoli, Conte: "In Champions con umiltà, impariamo dai maestri per poi superarli"