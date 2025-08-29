Froome, intervento riuscito: il ciclista sta bene, ora via alla riabilitazione

© IPA
© IPA
Buone notizie per il campione di ciclismo, vittima mercoledì di un brutto incidente in allenamento: dal suo team fanno sapere che l'intervento chirurgico è riuscito alla perfezione
© IPA
© IPA
Il sollievo dopo il grande spavento. Segnali incoraggianti per quanto riguarda la situazione di Chris Froome, il campione di ciclismo vittima di un brutto incidente mercoledì durante un allenamento in Francia. Il ciclista britannico è stato investito da un'auto nei pressi di Saint-Raphael ed è stato poi trasportato in elicottero all'ospedale di Tolone. Froome ha riportato un pneumotorace, la frattura di cinque costole e una delle vertebre lombari.
Questa mattina, l'intervento chirurgico: dal suo team, la Israel Premier Tech, fanno sapere che l'operazione è riuscita alla perfezione e Froome sta bene. "Possiamo confermare che Chris ha superato bene l'operazione, programmata in seguito al suo recente infortunio - si legge in una nota - L'operazione è andata come programmato e Chris è attualmente ricoverato in ospedale, monitorato dai medici del nostro team".
"Sta bene ed è molto riconoscente per l'eccellente supporto medico che ha ricevuto. Chris e la sua famiglia vogliono ringraziare i tifosi, gli amici e tutta la comunità ciclistica per il sostegno e i messaggi ricevuti". Adesso, per il quattro volte vincitore del Tour de France (2013, 2015, 2016 e 2017) inizierà un lungo periodo di convalescenza e riabilitazione.
Commenti (0)