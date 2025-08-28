Logo SportMediaset
Ciclismo, Froome investito da un'auto: grave in ospedale, ma è cosciente

Incidente a Saint-Raphael per il britannico, che ha riportato un pneumotorace e la frattura di cinque costole e di una vertebra lombare

28 Ago 2025 - 15:25
© IPA

Grave incidente stradale per Chris Froome. Il ciclista britannico è stato investito da un'auto mercoledì durante un allenamento nei pressi di Saint-Raphael ed è stato poi trasportato in elicottero all'ospedale di Tolone. Stando a quanto riporta L'Equipe, secondo i primi esami strumentali, Froome ha riportato un pneumotorace, la frattura di cinque costole e una delle vertebre lombari. Il quattro volte vincitore del Tour de France (2013, 2015, 2016 e 2017) è rimasto sempre cosciente, ha parlato con il suo entourage e fortunatamente non ha riportato ferite alla testa. Secondo quanto si apprende, nelle prossime ore potrebbe essere sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere il problema alle vertebre lombari. 

Froome: "Sono fortunato a essere qui: sarà un lungo recupero"

In scadenza di contratto col team Israel-PremierTech, il quarantenne britannico non vince dal 2018 al Giro d'Italia a causa di una condizione fisica complicata da gestire. Sei anni fa Froome fu vittima infatti di un grave incidente al Delfinato che ne ha condizionato in maniera importante il resto della carriera. 

