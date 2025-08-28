Ciclismo, Froome investito da un'auto: grave in ospedale, ma è cosciente

Grave incidente stradale per Chris Froome. Il ciclista britannico è stato investito da un'auto mercoledì durante un allenamento nei pressi di Saint-Raphael ed è stato poi trasportato in elicottero all'ospedale di Tolone. Stando a quanto riporta L'Equipe, secondo i primi esami strumentali, Froome ha riportato un pneumotorace, la frattura di cinque costole e una delle vertebre lombari. Il quattro volte vincitore del Tour de France (2013, 2015, 2016 e 2017) è rimasto sempre cosciente, ha parlato con il suo entourage e fortunatamente non ha riportato ferite alla testa. Secondo quanto si apprende, nelle prossime ore potrebbe essere sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere il problema alle vertebre lombari.