Triathlon, venerdì a Livigno la ICON Xtreme

01 Set 2025 - 21:30
© Livigno NEXT

© Livigno NEXT

Livigno ICON Xtreme Triathlon 2025 è alle porte. L’appuntamento, che da nove anni si ripete nel Piccolo Tibet, è per venerdì 5 settembre. Livigno si conferma così una località perfettamente vocata all’endurance e una cornice perfetta per creare una magia che proseguirà lungo tutta la stagione, con l’epilogo dei Giochi Olimpici a febbraio, quando sulle piste di Mottolino e Carosello 3000 si terrano le gare di snowboard e freestyle nelle quali verranno assegnati ben 26 titoli olimpici. Alle 5 di venerdì mattina 300 atleti si schiereranno sulla spiaggia del lago del Gallo per dare il via a un evento che, a ogni edizione, vede una crescita continua di partecipanti. Gli atleti si dovranno presentare alla partenza insieme a un team di supporto personale (composto da una a tre persone al massimo), che avrà il compito di fornire assistenza per buona parte della prova, collaborando sinergicamente con l’organizzazione per garantire il massimo della sicurezza.

Con i suoi 3,8 km di nuoto, 195 di ciclismo e 42,2 di corsa, Livigno ICON Xtreme Triathlon si inserisce a pieno diritto nel panorama internazionale delle competizioni extreme long distance più ambite della multidisciplina. Voluto e sviluppato in collaborazione con Livigno, ICON Xtreme Triathlon offre l’opportunità di gareggiare lungo percorsi studiati per valorizzare al meglio le peculiarità e gli scenari maestosi di questa porzione delle Alpi, con passaggi resi iconici nella storia da prestigiose competizioni ciclistiche come il Giro d’Italia. Con i suoi 1816 metri di quota, Livigno sa coniugare una capacità ricettiva at the highest level con un paesaggio spettacolare, caratteristiche difficili da riscontrare in altre località montane con queste caratteristiche altimetriche. La prima prova della competizione vedrà i 3,8 km della frazione natatoria nel Lago del Gallo, che negli ultimi anni a settembre ha fatto registrare temperature comprese tra i 13 e i 16 gradi centigradi, rendendo così necessario l’utilizzo di un’adeguata attrezzatura da parte degli atleti. I 195 kilometri della frazione ciclistica porteranno gli atleti a transitare in territorio svizzero, lungo un tracciato con oltre 5000 metri di dislivello totale. L’uscita da Livigno avverrà in direzione del Passo della Forcola (2315 metri); da qui i partecipanti entreranno in Svizzera per affrontare il Passo del Bernina (2323 metri) e scenderanno verso l’Engadina. Subito dopo attaccheranno i Fuorn (2149m), dalla cui cima inizierà la lunga discesa in Val Mustair per poi rientrare in Italia. A Prato allo Stelvio il momento più iconico della frazione in bici, con gli epici 48 tornanti del Passo dello Stelvio (il secondo passo più alto d’Europa, a 2757 metri) e, dopo la discesa, l’ultima grande fatica: il Passo Foscagno (2291 metri), e l’arrivo in T2 a Trepalle di Livigno.

I 42,2 chilometri della frazione podistica non saranno da meno per bellezza e asprezza del tracciato. Dopo i primi 8 chilometri lungo un bellissimo sentiero in discesa che porterà gli atleti nuovamente a Livigno, sarà il momento di 25 chilometri in piano, lungo la ciclabile livignasca, al termine dei quali sarà la volta di un ultimo, durissimo, sforzo: i 5 chilometri di salita a Carosello 3000. Con 1100 metri di dislivello, questo tratto verrà affrontato da ogni atleta con l’assistenza di un membro del proprio team di supporto, che lo affiancherà fino al traguardo. Anche quest’anno Livigno ICON Xtreme Triathlon si prepara a emozionare gli atleti, ma anche il pubblico presente per assaporare l’alpine energy di una località unica, che unisce fascino e accoglienza, DNA sportivo e tradizioni antiche. La Segreteria Organizzativa della Livigno ICON Xtreme Triathlon sarà aperta presso Plaza Placheda dalle 14.30 di mercoledì 3 settembre.

