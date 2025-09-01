Triathlon, venerdì a Livigno la ICON Xtreme

Con i suoi 3,8 km di nuoto, 195 di ciclismo e 42,2 di corsa, Livigno ICON Xtreme Triathlon si inserisce a pieno diritto nel panorama internazionale delle competizioni extreme long distance più ambite della multidisciplina. Voluto e sviluppato in collaborazione con Livigno, ICON Xtreme Triathlon offre l’opportunità di gareggiare lungo percorsi studiati per valorizzare al meglio le peculiarità e gli scenari maestosi di questa porzione delle Alpi, con passaggi resi iconici nella storia da prestigiose competizioni ciclistiche come il Giro d’Italia. Con i suoi 1816 metri di quota, Livigno sa coniugare una capacità ricettiva at the highest level con un paesaggio spettacolare, caratteristiche difficili da riscontrare in altre località montane con queste caratteristiche altimetriche. La prima prova della competizione vedrà i 3,8 km della frazione natatoria nel Lago del Gallo, che negli ultimi anni a settembre ha fatto registrare temperature comprese tra i 13 e i 16 gradi centigradi, rendendo così necessario l’utilizzo di un’adeguata attrezzatura da parte degli atleti. I 195 kilometri della frazione ciclistica porteranno gli atleti a transitare in territorio svizzero, lungo un tracciato con oltre 5000 metri di dislivello totale. L’uscita da Livigno avverrà in direzione del Passo della Forcola (2315 metri); da qui i partecipanti entreranno in Svizzera per affrontare il Passo del Bernina (2323 metri) e scenderanno verso l’Engadina. Subito dopo attaccheranno i Fuorn (2149m), dalla cui cima inizierà la lunga discesa in Val Mustair per poi rientrare in Italia. A Prato allo Stelvio il momento più iconico della frazione in bici, con gli epici 48 tornanti del Passo dello Stelvio (il secondo passo più alto d’Europa, a 2757 metri) e, dopo la discesa, l’ultima grande fatica: il Passo Foscagno (2291 metri), e l’arrivo in T2 a Trepalle di Livigno.