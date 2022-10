Mondiali ciclismo, Ganna: "Che derby con Milan, il livello dell'Italia è alto"

Ai Mondiali di ciclismo record del mondo in 3'59"636 e medaglia d'oro nell'inseguimento per Filippo Ganna al Velodromo St Quentin di Parigi: "Quella di oggi è stata una delle giornate più intense: questa mattina non volevo scendere in pista, perché pensavo alle vacanze. I miei compagni, però, mi hanno convinto a cambiare idea: per questo che li ringrazio". L'azzurro, a fine gara, racconta l'andamento della finalissima: "Prima ho ascoltato un po' di musica, ero carico, la falsa partenza di Milan mi ha permesso di stabilizzarmi, ho mantenuto alta la concentrazione e alla fine è andata bene".