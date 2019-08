Mercato ciclismo: Viviani passa alla Cofidis, Landa alla Bahrain-Merida

Colpo di mercato per la Cofidis che ha ingaggiato Elia Viviani. L'ex campione italiano, infatti, ha lasciato la Deceuninck-Quick Step dopo due stagioni e dal prossimo anno correrà con la squadra francese che da Professional è pronta al grande salto nel World Tour. Il velocista azzurro ha firmato per due stagioni e con lui ci sarà anche il gregario di fiducia Fabio Sabatini. Giorno di ufficialità con il passaggio di Mikel Landa alla Bahrain-Merida. Lo scalatore spagnolo ha deciso di lasciare la Movistar per prendere il posto di Vincenzo Nibali che passerà alla Trek-Segafredo.