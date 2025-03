Parigi-Nizza: Lenny Martinez vince la quinta tappa, Matteo Jorgenson si prende la maglia gialla

A circa quaranta chilometri dal traguardo si aggiunto al tandem di testa anche Tobias Foss (INEOS-Grenadiers), già protagonista il giorno precedente, rimanendo al comando in solitaria sulle ultime salite in programma durante la giornata. Lungo la scalata a La Côte-Saint-André, il norvegese è stato riassorbito dal gruppo trascinato da Brandon McNulty (UAE Team Emirates) e mettendo in difficoltà lo stesso Vingegaard e Mattias Skjelmose (Lidl-Trek).