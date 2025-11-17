Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
CICLISMO

Mario Cipollini ricoverato in ospedale ad Ancona: "Il mio cuore fa le bizze"

L'ex ciclista lo annuncia sul proprio profilo Instagram: "Si parla anche ipoteticamente di un defibrillatore sottocutaneo ma spero assolutamente che non sia il mio caso"

di Redazione
17 Nov 2025 - 23:12
© Getty Images

© Getty Images

L'ex corridore Mario Cipollini, 58 anni, è ricoverato all'ospedale di Ancona. Ad annunciarlo è lui stesso su Instagram. "Purtroppo ho un po' di problemi, il mio cuore - spiega - continua a fare un po' le bizze. L'anno scorso avevo fatto una operazione in cui mi avevano inserito un loop. Qui ho un piccolo registratore con il quale tramite telefono cellulare e un'applicazione qua ad Ancona monitorano tutta la mia situazione cardiaca, di frequenza. Questo registratore ha detto che qualcosa purtroppo non ha funzionato bene in questo periodo, per cui giustamente mi hanno richiamato all'ordine e detto: 'Mario, dobbiamo purtroppo fare di nuovo lo studio'. Fare lo studio significa che entrano dall'inguine e vanno a cercare con delle sonde di ri-stimolare alcune situazioni per rendersi conto se si scatena qualcosa di dannoso, e devono in qualche modo cercare di intervenire per risolvere il problema". "Nel mio caso - prosegue - si parla anche ipoteticamente di un defibrillatore sottocutaneo ma spero assolutamente che non sia il mio caso. Sono nelle mani di persone estremamente preparate, di persone di cui ho grandissima fiducia e credo che il centro qua ad Ancona sia all'altezza della situazione", aggiunge assicurando: "Sono sereno e tranquillo".

Visualizza il post su Instagram
 
Leggi anche

Bove si commuove presentando la legge sul primo soccorso: "Spero di tornare a giocare tra un anno"

mario cipollini
ciclismo

Ultimi video

00:52
Sfida Sinner-Alcaraz

Sfida Sinner-Alcaraz

00:54
NEW DICH ORANIZZATORI SRV

3-Tre, gli organizzatori: "Per il territorio evento fondamentale"

01:03
DICH ROCCA-RAZZOLI SRV

Rocca e Razzoli: "Lo slalom azzurro verso l'Olimpiade un punto di domanda"

00:42
MCH PRESENTAZIONE 3-TRE MCH

La"presentazione della 3-Tre allo Studio 10 di Mediaset

04:15
DICH VAVASSORI PRE FINALE DAVIS 2025 DICH

Vavassori: "Gruppo unito, è la nostra forza"

03:34
DICH BERRETTINI PRE FINALE DAVIS 2025 DICH

Berrettini: "Questa Davis nel mio momento migliore"

02:46
DICH SONEGO PRE FINALE DAVIS 2025 DICH

Sonego: "Sono in forma, spero di dimostrarlo"

01:51
DICH VOLANDRI PRE FINALE DAVIS 2025 DICH

Volandri: "La squadra è pronta e motivata"

01:51
Perugia cede al tiebreak

Perugia cede al tiebreak

00:50
Sinner conquista tutti

Sinner conquista tutti: che festa per i tifosi

02:09
MCH ATP FINALS INNO MAMELI IL VOLO MCH

Il Volo canta l'Inno di Mameli prima di Sinner-Alcaraz

05:52
INT PRESIDENTE FITP SU SINNER 16/11 DICH

Binaghi: "Sinner è il leader, noi seguiamo la sua linea"

02:32
INT PRESIDENTE PIEMONTE SU SINNER 16/11 DICH

Il presidente del Piemonte Cirio: "Successo economico, sportivo, sociale e turistico"

02:36
INT SINDACO TORINO SU SINNER 16/11 DICH

Il sindaco di Torino Lo Russo: "Soddisfatti di questa quinta edizione delle Atp Finals"

01:02
Lo sport è inclusivo

Lo sport è inclusivo

00:52
Sfida Sinner-Alcaraz

Sfida Sinner-Alcaraz

I più visti di Ciclismo

Philipsen, che volata autoritaria. Ganna sempre azzurro

Strade Bianche: trionfo Pidcock, battuti Madouas e Benoot

Roglic fa tripletta alla Tirreno-Adriatico e ipoteca la vittoria finale

Tirreno-Adriatico: Roglic vince a Tortoreto, il tedesco Kamna nuovo leader

Ganna domina la cronometro d'apertura, distacchi-monstre per tutti

de Kleijn sorprende tutti in volata: sua la Milano-Torino

Notizie del giorno
Vedi tutti
Lazio, nuova aquila ma l'ex falconiere non ci sta: "È Olimpia"
23:59
Lazio, nuova aquila ma l'ex falconiere non ci sta: "È Olimpia"
23:39
Milano-Cortina 2026: inaugurato primo Uniform and Accreditation Centre
Norvegia al Mondiale: Haaland & Co. accolti da eroi a Oslo
23:16
Norvegia al Mondiale: Haaland & Co. accolti da eroi a Oslo
23:15
Europei 2032, sindaca Firenze: "Giovedì primo confronto con Uefa"
23:12
Mario Cipollini ricoverato in ospedale ad Ancona: "Il mio cuore fa le bizze"