Milano-Cortina 2026: inaugurato primo Uniform and Accreditation Centre

In vista dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, apre in Fiera Milano Congressi (Gate 7) il primo Uniform and Accreditation Centre (UAC), punto nevralgico per la distribuzione delle uniformi ufficiali e per la gestione degli accrediti di volontari, workforce e stakeholder coinvolti nell'evento. L'apertura ufficiale del centro è prevista per il 1° dicembre, mentre una fase di pre-apertura, riservata esclusivamente ai dipendenti, prende il via a partire dalla data odierna. Nel corso della mattinata, Andrea Varnier, Amministratore Delegato della Fondazione Milano Cortina 2026, ha visitato il centro per ritirare la sua uniforme e l'accredito numero 2026, sottolineando il valore simbolico di questa tappa operativa: "L'apertura del UAC rappresenta un passaggio concreto e significativo nel percorso verso i Giochi. Qui prendono forma il lavoro e l'impegno di migliaia di persone che, con professionalità e passione, accompagneranno l'organizzazione di questo evento internazionale. Ritirare oggi il mio accredito e la mia uniforme è stato un momento speciale: è il segno che la macchina dei Giochi sta entrando nel vivo e che tutta la nostra comunità, dai volontari allo staff, è pronta a riconoscersi in un'identità comune." Situato all'interno di uno dei padiglioni del Main Media Centre (MMC), il UAC gode di una posizione strategica, centrale e ben collegata dai mezzi pubblici, con ampi spazi e infrastrutture logistiche pensate per garantire efficienza nella gestione dei materiali. La struttura milanese fungerà da hub principale per le operazioni di accreditamento e consegna delle uniformi per circa cinque mesi, fino al termine dei Giochi. Il centro è già pienamente operativo, supportato da 250 volontari formati per garantire un flusso ordinato delle procedure previste. Le uniformi, pensate per combinare funzionalità e riconoscibilità in ogni contesto dei Giochi, saranno distribuite a una workforce complessiva di circa 25.000 persone tra cui 18.000 volontari e lo staff di Milano Cortina 2026. Per garantire un servizio efficiente anche nei cluster montani, ulteriori UAC apriranno ad Anterselva, Bormio, Cortina e Predazzo a partire dal 12 gennaio 2026.