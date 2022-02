L'asta live del Fantacycling: un'iniziativa solidale per la Fondazione Scarponi

BENEFICENZA

Otto squadre si daranno battaglia in un'appassionante serata a colpi di offerte

Fantacycling e gli amici del ciclismo si uniscono per partecipare a un'iniziativa solidale interamente dedicata a sostenere i progetti della Fondazione Michele Scarponi. Saranno otto le squadre che si daranno battaglia in una appassionante serata a colpi di offerte, rilanci e ingaggi per formare il proprio team all'interno di una lega speciale, con le principali corse della stagione 2022, organizzata da Fantacycling, la prima app di Fantaciclismo che permette a tutti gli appassionati delle due ruote di giocare durante tutte le corse dell'anno.

Una sfida divertente a fine benefico: durante l'evento, infatti, sarà possibile donare fondi che saranno destinati alla Fondazione, nata per volontà di Marco Scarponi nel nome di suo fratello Michele, morto nel 2017 in un incidente stradale e ricordato con grande affetto da tutto il mondo

delle due ruote. La Fondazione Michele Scarponi è una onlus che lavora creando e finanziando iniziative che hanno come fine l’educazione al corretto comportamento stradale, a una cultura del rispetto delle regole e dell’altro, e che mette al centro l’utente fragile della strada e della società. Un impegno quotidiano sul tema della sicurezza dei ciclisti, portato avanti in tandem per le persone con disabilità e a favore della mobilità sostenibile, che necessita di una particolare attenzione e partecipazione.

A sostenere e partecipare all'evento saranno i seguenti team:

- Team Fantacycling

- David Petrini, Youtuber

- Riccardo Magrini, Eurosport

- Alan Marangoni e Giorgio Brambilla, GCN

- Francesca Cazzaniga, Bike Channel

- Ciclisti per sbaglio, pagina Ig

- Pietre, Youtuber

- Ciclisti de panza, pagina Ig

L'appuntamento è per giovedì 10 febbraio 2022 alle ore 21 sul canale Youtube di Fantacycling. Le parole di Marco Scarponi: “Siamo molto contenti dell'iniziativa di Fantacycling che ringraziamo per il sostegno e per averci scelto. Per noi è un segnale positivo, significa che stiamo arrivando a

tante persone con i nostri progetti. A questo proposito i fondi che arriveranno durante l'asta serviranno a sostenere due iniziative: la prima legata all'apertura della scuola di ciclismo nel mese di aprile con il gruppo ciclistico Michele Scarponi, in cui inseriremo corsi sulla sicurezza stradale e sulla mobilità sostenibile, mentre la seconda si terrà a giugno e riguarderà l'educazione alla mobilità. Quest'ultimo progetto partirà nelle Marche e sarà dedicato ai ragazzi delle scuole”.