Jonas Vingeegard prosegue il recupero verso il Tour de France e vola in raduno a Tignes 

Il portacolori del Team Visma | Lease a Bike ha già svolto un periodo di allenamento a Maiorca prima di spostarsi sulle Alpi Francesi in vista della Grand Boucle

© instagram La presenza di Jonas Vingegaard al Tour de France è tutt'altro che certa, ma i numerosi indizi lasciati dal danese del Team Visma | Lease a Bike fanno pensare in positivo. Il campione uscente ha raggiunto Tignes dove si attenderà i compagni di squadra per un raduno in altura che darà le ultime conferme in vista della Grand Boucle, il tutto dopo aver lasciato anzitempo la Danimarca ed essersi trasferito a Maiorca per una settimana di allenamenti.

In accordo con la formazione olandese, il 27enne di Hillerslev ha affrontato con grande cautela il recupero dal pneumotorace subito al Giro dei Paesi Baschi mettendo la salute al primo posto e spostando al termine del Giro del Delfinato l'approdo in Francia. I miglioramenti emersi da un punto di vista fisico hanno spinto il danese a lasciare il paese di nascita per volare alle Baleari in compagnia della famiglia e del medico curante affrontando più volte il Puig Mayor.

In accordo con la formazione olandese, il 27enne di Hillerslev ha affrontato con grande cautela il recupero dal pneumotorace subito al Giro dei Paesi Baschi mettendo la salute al primo posto e spostando al termine del Giro del Delfinato l'approdo in Francia. I miglioramenti emersi da un punto di vista fisico hanno spinto il danese a lasciare il paese di nascita per volare alle Baleari in compagnia della famiglia e del medico curante affrontando più volte il Puig Mayor.

I passi in avanti hanno accelerato i tempi portando Vingegaard a salire sulle Alpi Francesi in anticipo, tuttavia le riserve sul Tour verranno sciolte soltanto nelle prossime settimane come confermato dal suo allenatore Tim Heemskerk in un'intervista a B.T.: "Vingegaard si trovava a Maiorca insieme alla famiglia fino a qualche giorno fa. Martedì invece è andato a Tignes: si tratta di un passo importante perché ora le cose iniziano a essere più 'normali'. Non farà tantissimo inizialmente, dovrà solo abituarsi alla quota - ha spiegato il tecnico -. La speranza è che possa allenarsi con i compagni di squadra, diventando un membro a pieno titolo di quella formazione. Nessuna decisione è stata presa, stiamo valutando giorno per giorno la situazione, ma ora ci focalizziamo esclusivamente sul migliorare la sua forma fisica e rinforzare la sua spalla, avvicinandolo allo stesso tempo al suo peso ottimale".