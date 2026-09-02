International Bike Festival 2026: al Misano World Circuit dal 4 al 6 settembre la nona edizione
Al Misano World Circuit la nona edizione dell'International Bike Festival dal 4 al 6 settembre 2026. L'Emilia-Romagna protagonista: orari e programma.
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Con la cerimonia d'inaugurazione e il tradizionale taglio del nastro di venerdì 4 settembre alle ore 12:00 presso la terrazza del Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, prende ufficialmente il via la nona edizione dell’International Bike Festival (IBF), il principale appuntamento continentale dedicato alla bicicletta. Per tre giornate consecutive, da venerdì 4 a domenica 6 settembre, l’autodromo romagnolo si trasforma nella più importante vetrina internazionale per l'intero comparto, riunendo oltre 600 brand e circa 360 espositori del settore e accogliendo operatori professionali, media e decine di migliaia di appassionati. L’Emilia-Romagna, terra simbolo del cicloturismo, accoglierà i visitatori all'interno di uno stand di 112 metri quadrati (A3). Lo spazio espositivo è concepito per valorizzare l'intera offerta turistica regionale e ospita 20 seller e operatori accreditati rappresentativi delle tre destinazioni turistiche.
L'Emilia-Romagna e la cultura della bicicletta – Forte di oltre 9.000 chilometri di percorsi ciclabili, 10 Ciclovie riconosciute, una diffusa rete di Bike Hotel e un calendario fitto di manifestazioni sportive e amatoriali, la Regione Emilia-Romagna riafferma il ruolo centrale del turismo su due ruote quale risorsa strategica ed ecologica. Nel contesto di una fiera di rilevanza europea con presenti tutti i più importanti brand leader del mercato, l'International Bike Festival rappresenta il momento di massima sintesi di questo percorso, connettendo la promozione delle eccellenze locali con le più recenti innovazioni industriali, la bike economy e i temi chiave legati alla sicurezza stradale.
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Il programma – Il palinsesto istituzionale e divulgativo dell'Emilia-Romagna prenderà il via venerdì 4 settembre subito dopo l'inaugurazione ufficiale e il taglio del nastro della nona edizione del Festival. La giornata di sabato 5 settembre si aprirà con un momento istituzionale alle ore 12:30 presso lo stand Emilia-Romagna, dove si terrà il saluto ufficiale del Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Romagnolo (IOR), Fabrizio Miserocchi, seguito da un brindisi di benvenuto e dalla foto istituzionale insieme alla squadra di ciclisti testimonial. Nel pomeriggio di sabato, la programmazione si sposterà al Palco Principale dell'IBF con una sequenza continuativa di tre talk tematici dedicati alle destinazioni regionali. Alle ore 15:00 aprirà gli incontri il talk promosso dalla Destinazione Turistica Visit Romagna dal titolo "Ciclovie della Romagna / Via Romea Germanica Bike". Il dibattito vedrà gli interventi di Andrea Manusia (Cyclotourism Product Development Consultant per APT Servizi), Mirko Pacioni, Presidente dell'Associazione Via Romea Germanica, e la ciclista, scrittrice e influencer Monica Franco. Subito dopo, alle ore 15:15, si terrà il secondo appuntamento curato dal Territorio Turistico Bologna-Modena e intitolato "Tra Bologna e Modena in bicicletta: la Ciclovia del Sole e i prossimi sviluppi". La parola andrà a Valentina Balletti, Tour Leader e Front Office di ExtraBo, e ad Enrico Bonaccini, Referente Cicloturismo per Modenatur. A chiudere il ciclo di approfondimenti, alle ore 15:30, sarà il talk della Destinazione Turistica Visit Emilia dedicato al tema "Chef Bike Tour in Emilia". L'incontro vedrà la partecipazione di Giuseppe Salerno, Founder e Managing Director di Tourissimo per illustrare il connubio tra itinerari ciclabili ed eccellenze enogastronomiche. L’accesso al villaggio espositivo è totalmente gratuito previa registrazione obbligatoria sul sito ufficiale dell'evento.
Operatori e Seller accreditati presso lo Stand Emilia-Romagna– I 20 seller presenti a IBF sono: Bologna Welcome / eXtraBO, Appennino Slow, Sustenia, IF Imola Faenza Tourism Company, Modenatur, Parma Welcome, Emilialand, Consorzio Terrabici by E-Romagna, Club del Sole, Hotel Atlantic Riviera, Ferrara, Comacchio e il Delta del Po, Consorzio Piccoli Alberghi di Qualità, My Misano Incoming, Slow Bike Tourism, Misano Vacanze, I Percorsi del Savio by Giratlantide, MC Hotels Collection, Grandfondo Nove Colli, Associazione Italiana della Via Romea Germanica e Linktoursbike - La Furiosa.
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