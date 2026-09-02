International Bike Festival 2026: al Misano World Circuit dal 4 al 6 settembre la nona edizione

Il programma – Il palinsesto istituzionale e divulgativo dell'Emilia-Romagna prenderà il via venerdì 4 settembre subito dopo l'inaugurazione ufficiale e il taglio del nastro della nona edizione del Festival. La giornata di sabato 5 settembre si aprirà con un momento istituzionale alle ore 12:30 presso lo stand Emilia-Romagna, dove si terrà il saluto ufficiale del Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Romagnolo (IOR), Fabrizio Miserocchi, seguito da un brindisi di benvenuto e dalla foto istituzionale insieme alla squadra di ciclisti testimonial. Nel pomeriggio di sabato, la programmazione si sposterà al Palco Principale dell'IBF con una sequenza continuativa di tre talk tematici dedicati alle destinazioni regionali. Alle ore 15:00 aprirà gli incontri il talk promosso dalla Destinazione Turistica Visit Romagna dal titolo "Ciclovie della Romagna / Via Romea Germanica Bike". Il dibattito vedrà gli interventi di Andrea Manusia (Cyclotourism Product Development Consultant per APT Servizi), Mirko Pacioni, Presidente dell'Associazione Via Romea Germanica, e la ciclista, scrittrice e influencer Monica Franco. Subito dopo, alle ore 15:15, si terrà il secondo appuntamento curato dal Territorio Turistico Bologna-Modena e intitolato "Tra Bologna e Modena in bicicletta: la Ciclovia del Sole e i prossimi sviluppi". La parola andrà a Valentina Balletti, Tour Leader e Front Office di ExtraBo, e ad Enrico Bonaccini, Referente Cicloturismo per Modenatur. A chiudere il ciclo di approfondimenti, alle ore 15:30, sarà il talk della Destinazione Turistica Visit Emilia dedicato al tema "Chef Bike Tour in Emilia". L'incontro vedrà la partecipazione di Giuseppe Salerno, Founder e Managing Director di Tourissimo per illustrare il connubio tra itinerari ciclabili ed eccellenze enogastronomiche. L’accesso al villaggio espositivo è totalmente gratuito previa registrazione obbligatoria sul sito ufficiale dell'evento.