Atleta 25enne violentata al villaggio olimpico: proseguono le indagini

Sul posto sono intervenuti anche i medici del 118 e la polizia. L'atleta, accompagnata in ospedale per accertamenti, non avrebbe riportato lesioni facendo rientro al villaggio. Nei confronti del giovane, identificato dagli investigatori, al momento non è stato adottato alcun provvedimento. Il presunto aggressore - un calciatore marocchino - è già rientrato nel Paese di origine assieme alla propria delegazione. Gli accertamenti proseguono per chiarire i contorni della vicenda e verificare quanto denunciato dalla giovane atleta.