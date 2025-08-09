In bici per 1.200 km attraverso la Namibia e 800 km alla scoperta del Kirghizistan: le sfide di Sozzi e Oggioni

Sozzi ha avuto già modo di testare la linea Adventure lo scorso maggio in Cappadocia (Turchia) dove ha pedalato per 500 km e 6000 m di dislivello in autonomia “Anche in questo caso le borse di GIVI-Bike non hanno deluso le aspettative: nonostante, l’acqua, il fango e le altre difficili condizioni climatiche, si sono rivelate estremamente performanti”, commenta il cicloturista. “Ormai posso dire che, anche nel quotidiano, sono diventate parte integrante della mia bicicletta”.