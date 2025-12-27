Motocross, l'8 febbraio a Mantova gli Internazionali d'Italia

Il Circuito Internazionale 'Città di Mantova - Tazio Nuvolari' si prepara a riaccendere i motori per l'appuntamento più atteso del motocross invernale. Domenica 8 febbraio 2026, la sabbia del Nuvolari ospiterà l'edizione 2026 dello storico confronto, round finale degli Internazionali d'Italia Motocross Eicma Series. Da oltre quarant'anni, la manifestazione lombarda rappresenta una sorta di "Mundialito" della disciplina: il primo vero banco di prova dove i team ufficiali della MXGP e MX2 ei migliori piloti del panorama giovanile sveleranno le nuove moto e testeranno la condizione fisica in vista del Campionato del mondo. Il circuito, gestito dal Motoclub Mantovano 'Tazio Nuvolari', fondato nel 1914, è celebre per il suo fondo sabbioso tecnico e selettivo che, anche nel cuore dell'inverno, garantisce uno spettacolo di altissimo livello. Le caratteristiche del terreno richiedono una guida fisica e precisa, rendendo Mantova la pista preferita dai Campioni per misurare le proprie ambizioni stagionali. Lungo i 1.650 metri della Città di Mantova si corre con qualsiasi condizione meteorologica, grazie alle caratteristiche sabbiose del tracciato e all'organizzazione impeccabile.