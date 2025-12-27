Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Motocross, l'8 febbraio a Mantova gli Internazionali d'Italia

27 Dic 2025 - 09:04

Il Circuito Internazionale 'Città di Mantova - Tazio Nuvolari' si prepara a riaccendere i motori per l'appuntamento più atteso del motocross invernale. Domenica 8 febbraio 2026, la sabbia del Nuvolari ospiterà l'edizione 2026 dello storico confronto, round finale degli Internazionali d'Italia Motocross Eicma Series. Da oltre quarant'anni, la manifestazione lombarda rappresenta una sorta di "Mundialito" della disciplina: il primo vero banco di prova dove i team ufficiali della MXGP e MX2 ei migliori piloti del panorama giovanile sveleranno le nuove moto e testeranno la condizione fisica in vista del Campionato del mondo. Il circuito, gestito dal Motoclub Mantovano 'Tazio Nuvolari', fondato nel 1914, è celebre per il suo fondo sabbioso tecnico e selettivo che, anche nel cuore dell'inverno, garantisce uno spettacolo di altissimo livello. Le caratteristiche del terreno richiedono una guida fisica e precisa, rendendo Mantova la pista preferita dai Campioni per misurare le proprie ambizioni stagionali. Lungo i 1.650 metri della Città di Mantova si corre con qualsiasi condizione meteorologica, grazie alle caratteristiche sabbiose del tracciato e all'organizzazione impeccabile.

Ultimi video

01:04
DICH SOFIA GOGGIA FISI DICH

Goggia: "Ieri è stata dura, oggi ho invece sciato bene"

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

04:35
DICH MATTARELLA CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Mattarella: "Tutta l'Italia farà il tifo per voi"

02:36
MCH CERIMONIA

Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

03:51
DICH BUONFIGLIO ONE TO ONE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Ho scelto la Brignone portabandiera perché su di lei ha influito l'aspetto umano"

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

01:31
DICH BRIGNONE CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Emozione Brignone: "La mia corsa per arrivare qui, né facile né scontata"

03:36
DICH ABODI CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Abodi: "Ai nostri atleti affidiamo la maglia azzurra, il sogno di tanti bambini"

03:10
DICH BUONFIGLIO CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Grazie Presidente. Stavolta la nostra bandiera rimarrà nella nostra amata Italia"

01:04
DICH SOFIA GOGGIA FISI DICH

Goggia: "Ieri è stata dura, oggi ho invece sciato bene"

I più visti di Altri Sport

L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

Mistero Bakken: trovato morto con una maschera ipossica | Cos'è e a cosa serve

Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

DICH GASPERINI PRE JUVE DICH

Gasperini: "Ho scelto la Roma perché era la sfida più difficile"

Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:56
Sci: la svedese Hector in testa al gigante di Semmering, nona Della Mea
10:00
Nba: Miami bene ma senza Fontecchio, Utah vince all'ultima azione
09:04
Motocross, l'8 febbraio a Mantova gli Internazionali d'Italia
22:25
Milano Cortina: la fiamma olimpica a Sabaudia con tre campioni del canottaggio
21:35
Ciclismo: van der Poel è il re del cross, 16/a vittoria di fila