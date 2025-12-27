Cristiano Ronaldo, regalo di Natale extralusso: due ville da 8 milioni sul Mar Rosso

CR7 non bada a spese per le feste: il portoghese ha acquistato due ville sull'esclusiva isola di Nujuma, in Arabia Saudita, per un investimento stimato di 8 milioni di euro. Le proprietà, situate a 16 miglia dalla costa, sono accessibili solo via mare o idrovolante, garantendo massima privacy. "Un luogo eccezionale, io e Georgina abbiamo sentito subito un legame profondo", ha confermato Ronaldo alla Saudi Gazette.