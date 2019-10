Il Tour de France 2020 cancella le salite mitiche

LA PRESENTAZIONE

Il Tour de France 2020 sarà ricco di montagne, ma i corridori non scaleranno le quattro vette storiche della corsa: Mont Ventoux, Col du Tourmalet, Galibier e Alpe d'Huez non ci saranno. Una prima volta storica: non era mai successo, infatti, l'assenza di tutte e quattro le asperità nella stessa edizione. Gli scalatori, però, avranno comunque pane per i loro denti: si inizia già alla seconda tappa dove saliranno sul Col de La Colmiane e del Turini, passo tanto celebre per i rallysti.

Alla sesta tappa si arriverà in quota a Mont-Aigoual in un tappone da oltre 4000 metri di dislivello. L'ultima settimana sarà sulle Alpi dove si scaleranno gli inediti Col de la Loze e Grand Colombier. La penultima tappa che probabilmente deciderà la maglia gialla sarà la cronoscalata a La Planche des Belles Filles. Si partirà sabato 27 giugno da Nizza per arrivare a Parigi il 19 sempre sul classico traguardo degli Champs-Elysées.

IL PERCORSO



1a tappa - sabato 27 giugno: Nice - Nice (156 km)

2a tappa - domenica 28 giugno: Nice - Nice (187 km)

3a tappa - lunedì 29 giugno: Nice - Sisteron (198 km)

4a tappa - martedì 30 giugno: Sisteron - Orcières-Merlette (157 km)

5a tappa - mercoledì luglio: Gap - Privas (183 km)

6a tappa - giovedì 2 luglio: Le Teil - Mont Aigoual (191 km)

7a tappa - venerdì 3 luglio: Millau - Lavaur (168 km)

8a tappa - sabato 4 luglio: Cazères - Loudenvielle (140 km)

9a tappa - domenica 5 luglio: Pau - Laruns (154 km)

RIPOSO - lunedì 6 luglio

10a tappa - martedì 7 luglio: Île d'Oléron - Île de Ré (170 km)

11a tappa - mercoledì 8 luglio: Chatelaillon - Poitiers (167 km)

12a tappa - giovedì 9 luglio: Chauvigny - Sarran (218 km)

13a tappa - venerdì 10 luglio: Châtel-Guyon - Puy Mary/Pas de Preyrol (191 km)

14a tappa - sabato 11 luglio: Clermont-Ferrand - Lyon (197 km)

15a tappa - domenica 12 luglio: Lyon – Grand Colombier (175 km)

RIPOSO - lunedì 13 luglio

16a tappa - martedì 14 luglio: La Tour du Pin – Villard de Lans (164 km)

17a tappa - mercoledì 15 luglio: Grenoble - Méribel (168 km)

18a tappa - giovedì 16 luglio: Méribel - La Roche sur Foron (168 km)

19a tappa - venerdì 17 luglio: Bourg en Bresse - Champagnole (160 km)

20a tappa - sabato 18 luglio: Lure - La Planche des Belles Filles (crono, 36 km)

21a tappa - domenica 19 luglio: Mantes-la-Jolie- Paris-Champs-Elysées (122 km)