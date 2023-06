Il team Bahrain lascia il giro di Svizzera dopo la morte di Mader, la gara prosegue

CICLISMO

Organizzazione e squadre hanno deciso assieme di non interrompere la corsa

© afp Il Team Bahrain-Victorious si ritira dal Giro di Svizzera. La decisione è stata comunicata dalla squadra "dopo la tragica perdita di Gino Mader". Il ciclista svizzero è morto ieri a 24 anni dopo la terribile caduta di cui è stato vittima nella quinta tappa della corsa a tappe elvetica. Stessa decisione presa dal team svizzero Tudor e dalla formazione belga Intermarché. Gli organizzatori hanno invece deciso, d'intesa con la famiglia del corridore e previa consultazione delle squadre presenti, che il Giro dovrà comunque terminare domenica.

"Dopo aver riflettuto e discusso con i corridori e lo staff, il team ha deciso di non continuare a partecipare al Giro della Svizzera di quest'anno - ha spiegato il team Tudor - In queste difficili circostanze, pensiamo che sia umano rispettare i sentimenti dei nostri corridori e rendere omaggio a Gino". Allo stesso modo, Intermarchè-Circus-Wanty ha annunciato che "dopo aver consultato i nostri corridori e il nostro staff, abbiamo deciso di ritirarci. La nostra priorità è rispettare la salute psichica dei nostri corridori".

L'ORGANIZZAZIONE: IL GIRO CONTINUA

"Dopo una giornata ricca di emozioni e una processione molto toccante in memoria di Gino Mäder, è stato deciso, in accordo con la famiglia, le squadre e i corridori, di continuare il Giro della Svizzera", ha detto ieri sera Olivier Senn, direttore della gara. La direzione di gara ha precisato che la propria decisione è stata presa "in concertazione con la famiglia di Gino Mader" e dopo aver consultato le squadre e i corridori, nonché tutto lo staff del Giro della Svizzera. "E' stato il giorno peggiore della mia vita" ha dichiarato Olivier Senn, direttore della corsa. "Ma oggi è un altro giorno ed è di questo che dobbiamo occuparci come organizzazione." Gli organizzatori hanno anche indicato che il Giro della Svizzera femminile sarà mantenuto e avrà inizio oggi.

GIRO DI SLOVENIA: UN MINUTO DI SILENZIO IN MEMORIA DI MADER

Un minuto di silenzio in omaggio a Gino Mader è stato osservato prima della partenza della quarta tappa odierna del Giro della Slovenia. Il team Bahrain-Victorious, la squadra per la quale correva Mader, si èritirato dalla corsa elvetica. In Slovenia, i suoi compagni di squadra si sono schierati uno a fianco dell'altro in prima fila davanti al resto del gruppo durante il minuto di raccoglimento, con i volti ancora segnati dal dolore.