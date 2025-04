Il Giro d'Italia rende omaggio a Papa Francesco: "Ultima tappa parte dal Vaticano ed è dedicata al Pontefice"

"È la terza volta consecutiva che il Giro si conclude a Roma, la quarta volta negli ultimi sette anni. E quest'anno c'è qualcosa in più, ovvero l'ultima tappa del Giro partirà da Città del Vaticano. Quello è un momento importante e speciale, in un momento come questo con la recente scomparsa di Papa Francesco, che ci ha toccati tutti in maniera incredibile. Sarà una tappa e un arrivo totalmente dedicato al Papa, che era un grande amante dello sport e lo ha sempre promosso come momento di inclusione e di partecipazione. Per noi sarà un momento molto emozionante". Così Urbano Cairo, presidente di Rcs, alla presentazione del Giro d'Italia 2025, che terminerà a Roma, con la tappa finale, la 21esima, in programma domenica 1 giugno. Sarà la terza volta consecutiva che Roma ospita l'ultima tappa della Corsa Rosa. La tappa finale sarà una cronometro individuale. "Il fatto di passare per il Vaticano è un omaggio molto sentito da parte nostra, era un Pontefice straordinario - ha proseguito - Sarà un Giro molto competitivo, con alcuni giovani molto forti. Credo che sia un Giro con un percorso che può darci tante emozioni tutt'altro che scontato".