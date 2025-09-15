Vuelta interrotta dai manifestanti pro-Pal, parla Guillén : "Inaccettabile, manifestazioni e sport dovrebbero poter convivere"

Un episodio che ha lasciato strascichi di tensione e nervosismo che il direttore della manifestazione Javier Guillén ha voluto commentare così: "Quanto accaduto è inaccettabile, sport e manifestazioni dovrebbero convivere. Le persone hanno il diritto di manifestare, pur sempre rispettando chi sta partecipando o guardando una manifestazione sportiva, nessuno dei due diritti deve prevalere". La delusione è dovuta principalmente al fatto che sia i ciclisti che i vertici organizzativi avevano chiesto di poter correre "senza andare contro nessuno e senza generare ulteriori tensioni", dando alla città di Madrid la possibilità di vivere questo evento sportivo senza influenze esterne.