Vuelta di Spagna, Jonas Vingegaard vince la ventesima tappa e ipoteca la vittoria finale

Nonostante il controllo portato avanti dall'UAE Team Emirates XRG, a venti chilometri dall'arrivo hanno allungato Landa, Ciccone, Bernal e Van der Lee con lo spagnolo della Soudal Quick Step che ha provato il colpo in solitaria. L'azione si è però conclusa all'inizio della Bola del Mundo dove Ciccone e Bernal sono rientrati con l'abruzzese che ha rilanciato portandosi al comando. Lo scalatore italiano non è riuscito a fare realmente la differenza venendo nuovamente ripreso da Landa e rimanendo davanti fino a tre chilometri dall'arrivo quando il gruppo maglia rossa, trascinato da Jay Vine, ha chiuso il buco.