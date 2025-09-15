Supercar Owners Circle, che spettacolo in Sardegna

Venerdì 12 settembre i convogli hanno preso il via scortati dalla polizia, guidati da quattro Aston Martin DBX e, in omaggio all’Italia, da una Dallara Stradale. Il percorso panoramico attraverso la Gallura ha condotto gli ospiti al Vesper Beach Club, location iconica resa celebre dal film di James Bond “La spia che mi amava”. Qui Lotus ha conquistato i presenti con la hypercar Evija, i primi tre esemplari della Emira Special Edition riservati in esclusiva per l’occasione, e con “Nelly”, la leggendaria Lotus Esprit Submarine protagonista del film. A sorpresa, cinque membri hanno ricevuto in dono esclusivi modellini in scala della Esprit.