CICLISMO

Manifestanti pro-Palestina a Madrid, la Vuelta si ferma: i corridori giù dalle bici

14 Set 2025 - 18:57
11 foto

Decine di bandiere palestinesi, cori e cartelli contro il "genocidio" a Gaza e bordate di fischi ad ogni passaggio di veicoli della carovana ciclistica: così una folla di manifestanti pro-Palestina si è radunata nel centro di Madrid per accogliere l'arrivo della Vuelta di Spagna, la cui tappa conclusiva odierna conclude proprio nella capitale iberica. Per l'occasione, la zona centrale della città è stata fortemente blindata con lo schieramento di centinaia di agenti di polizia. In alcuni punti, ad esempio nei pressi della stazione di Atocha e nel Paseo del Prado, ci sono stati diversi momenti di tensioni tra alcuni manifestanti e poliziotti. I manifestanti hanno occupato parte di quello che dovrebbe essere stato originalmente il tracciato della gara, mentre agenti in assetto anti-sommossa stanno cercando di sfollare i presenti. Diversi i cori scanditi, in un clima accesosi sempre di più. "Dove sono, non si vedono, le sanzioni per Israele?", è uno degli slogan lanciati, insieme a "Non è una guerra, è un genocidio" e "Boicot a Israele".

