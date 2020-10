Giro d’Italia: Tratnik corona con successo l’ennesima fuga vincente. Almeida sempre in rosa

GIRO D'ITALIA

La terza settimana del Giro d’Italia si apre nel segno dell’ennesimo tentativo di fuga (il settimo) e del successo di Jan Tratnik, bravo a distanziare Ben O’Connor (NTT) nelle ultime centinaia di metri. Alle loro spalle Enrico Battaglin regola allo sprint Kamil Malecki (CCC) e Ben Swift (Ineos-Grenadiers). Arriva a oltre 13 minuti il gruppo guidato dalla maglia rosa Almeida che allunga sullo strappo finale e guadagna 2 secondi agli altri big.

Tappa da fughe quella che porta il gruppo da Udine a San Daniele del Friuli e la fuga puntualmente arriva al traguardo. Dopo 229 chilometri a esultare è Jan Tratnik (Bahrain-McLaren): lo sloveno distanzia gli altri 27 compagni d’avventura lungo il secondo dei tre passaggi sul Monte di Ragogna, resiste al ritorno da dietro di un indemoniato Ben O’Connor (al servizio di Domenico Pozzovivo nei giorni precedenti) nell’ultimo giro e infine stacca di potenza l’australiano nei mille metri conclusivi in leggera salita. Dietro di loro, a 1’14”, Enrico Battaglin (compagno di Tratnik) vince lo sprint per la terza posizione su Kamil Malecki (CCC) e Ben Swift (Ineos-Grenadiers). Il gruppo dei big se la prende comoda concedendo spazio alla fuga per tutto il giorno ma, arrivato all’ultimo chilometro, viene scremato dalla maglia rosa Almeida che distanzia tutti i rivali e guadagna due secondi sui diretti concorrenti per la vittoria finale. Il portoghese ora, alla vigilia delle grandi montagne, guida la classifica generale con 17 secondi su Kelderman e 2’58” su Jai Hindley (entrambi del Team Sunweb) mentre Vincenzo Nibali è settimo a 3’31” di ritardo.

