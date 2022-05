Giro d’Italia, quarta tappa: Kamna è un vulcano sull’Etna, Lopez maglia rosa

CICLISMO

Il tedesco conquista la prima grande salita della corsa, secondo proprio lo spagnolo che però balza in testa alla classifica generale

Dopo la parentesi ungherese, il Giro d’Italia 2022 sbarca sul nostro territorio nella quarta tappa da Avola all’Etna. Nella prima grande salita di questa 105esima edizione della corsa, è il tedesco Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) a conquistare la durissima pendenza fino al rifugio Sapienza sul vulcano siciliano. Sconfitto al fotofinish e in rimonta lo spagnolo Juan Pedro Lopez della Trek-Segafredo, che si “consola” con la maglia rosa. Getty Images

È Lennard Kämna a fare fuoco e fiamme sull’Etna: il corridore della Bora-Hansgrohe conquista la quarta tappa del Giro d’Italia 2022 con il primo arrivo in salita proprio sul vulcano siciliano. 4 ore, 32 minuti e 11 secondi il tempo del tedesco che precede sul traguardo Juan Pedro Lopez, secondo oggi ma in testa alla classifica generale con la maglia rosa. In avvio i corridori si studiano e risparmiano le energie per l’ultima parte della tappa, la durissima salita di 22,8 chilometri che porta fino al rifugio Sapienza sull’Etna.



Inizio sconvolto dalla prima grande notizia di giornata con il clamoroso ritiro di Miguel Angel Lopez, capitano dell’Astana, per un problema all’anca sinistra. Per il resto è inutile forzare tra i vigneti che da Avola portano al vulcano, un piccolo gruppo di quattordici fuggitivi accelera ma la fase di attesa è costante e i primi 150 chilometri della gara sono tutti per studiare la strategia migliore e pianificare l’attacco. Il primo a rompere gli indugi è Stefano Oldani della Alpecin-Fenix, bravo ad andare in fuga all’inizio della salita, la prima di questo Giro d’Italia dopo le prime tre tappe (quasi) totalmente pianeggianti in Ungheria. Alle spalle dell’azzurro, che a 15 chilometri dal traguardo accumula un vantaggio di circa un minuto, inseguono Taaramaee, Vansevenant, Kämna, Juan Pedro Lopez, Moniquet e Leemreize, mentre alza bandiera bianca la maglia rosa Van der Poel: è proprio Pedro Lopez ad alzarsi sui pedali e spingere all’inseguimento di Oldani. Il recupero si concretizza a circa 10 chilometri dal traguardo, l’azzurro è sfiancato e allora lo spagnolo ne approfitta. Proprio quando sembra vicino al traguardo, sopraggiunge però anche Lennard Kämna e gli ultimi chilometri diventano un testa a testa tra Lopez e il tedesco. Tra le lave e i magmi dell’Etna, la spunta al fotofinish proprio Kamna, autore di una grande rimonta, ma Lopez può consolarsi con la maglia rosa.