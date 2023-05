Giro d'Italia, ottava tappa: Healy trionfa in solitaria. Leknessund resta in rosa  

GIRO D'ITALIA

L'irlandese dell'EF Education-EasyPost va in fuga e domina all'arrivo di Fossombrone: sul podio Gee e Zana. Evenepoel si avvicina al leader della generale





© Getty Images Ben Healy domina l'ottava tappa del Giro d'Italia 2023. L'irlandese dell'EF Education-EasyPost taglia in solitaria il traguardo di Fossombrone anticipando Derek Gee (Israel-Premier Tech) e Filippo Zana (Jayco-AlUla). Non cambia il proprietario della maglia rosa: Andreas Leknessund (DSM) resta leader, ma il vantaggio del norvegese della DSM su Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) è ora di soli 8".

L'ottava tappa del Giro d'Italia modifica la classifica generale come non aveva fatto la settima frazione con l'arrivo sul Gran Sasso. A vincere in solitaria è Ben Healy, ma nelle retrovie gli scatti di Evenepoel, Roglic, Thomas e Geoghegan Hart cambiano, seppur non in modo drastico, le carte in tavola per la maglia rosa. L'irlandese dell'EF Education-EasyPost va in fuga e riesce a resistere alla temibile salita dei Cappuccini, con arrivo pianeggiante ma dopo un pesantissimo GPM di quarta categoria. Indisturbato, Healy può alzare le braccia al cielo, anticipando nettamente Derek Gee dell'Israel-Premier Tech e Filippo Zana (Jayco AlUla), entrambi arrivati a 1'49" così come Warren Barguil (Arkea-Samsic).

Dietro, il quartetto composto da Primoz Roglic, Teo Geoghegan Hart, Geraint Thomas e Remco Evenepoel fanno scintille in vista della lotta per la classifica generale. Alla fine, il belga della Soudal Quick-Step accorcia le distanze dalla maglia rosa: Andreas Leknessund (DSM) resta leader, ma il norvegese ha ora solo 8" di vantaggio su Evenepoel, che a sua volta perde 14 secondi da Roglic. Al terzo posto c'è infatti lo sloveno della Jumbo-Visma, a +38" da Leknessund, con Joao Almeida (UAE) a +40". Domenica si chiuderà la prima settimana del Giro con la crono di Savignano sul Rubicone-Cesena (35 km), poi il primo riposo dell'edizione numero 106 della Corsa Rosa.