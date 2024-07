Giro d'Italia donne: vince Longo Borghini, la maglia rosa in Italia dopo 16 anni

CICLISMO

La ciclista piemontese si è aggiudicata la corsa al termine dell'ottava e ultima tappa, dopo essere stata sempre in testa alla classifica: "Sono orgogliosa di ciò che ho fatto"

Elisa Longo Borghini ha vinto il Giro d'Italia donne 2024. La ciclista piemontese si è aggiudicata la corsa al termine dell'ottava e ultima tappa, Pescara-L'Aquila, vinta in volata dalla sudafricana Kim Le Court Pienaar, respingendo l'attacco della belga Lotte Kopecky, che in classifica generale ha chiuso seconda staccata di 21". Longo Borghini, in rosa dal primo giorno, è la quinta italiana che conquista il Giro d'Italia Women dopo Maria Canins (1988), Roberta Bonanomi (1989), Michela Fanini (1994), Fabiana Luperini (1995-1998, 2008).

La maglia rosa, dunque, viene riportata in Italia benFabiana Luperini, al termine della. Un traguardo più che meritato. La ciclista piemontese è stata in testa alla classifica generale dalla prima all'ultima tappa, a partire dalla cronometro vinta a Brescia fino alle estenuanti prove in Abruzzo.per Elisa Longo Borghini, la corsa Rosa, infatti, si aggiunge al, il, ile la. "È stato l'epilogo incredibile di una settimana perfetta - ha dichiarato a caldo a fine gara - mi piace vivere questo tipo di situazioni, essere sotto pressione, lottare gomito a gomito. Sono partita con un secondo di vantaggio ma ero motivatissima a dare tutto, e nel team tutti mi hanno supportato. Vestire la Maglia Rosa finale è qualcosa di speciale,, anche se mi servirà del tempo per metabolizzarlo", ha affermato"Non ho parole per quello che ho fatto. Era un sogno partecipare a una gara come questa e ora sono qui, con una vittoria di tappa - ha detto la vincitrice - ho perso molto tempo in classifica generale, quindi oggi l'intenzione era quella di divertirmi. Ho dato tutto perché non avevo nulla da perdere. È stata una sensazione pazzesca tagliare il traguardo per prima, non la dimenticherò mai", ha concluso.