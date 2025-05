Giro d'Italia, Nico Denz conquista in solitaria la diciottesima tappa

Passando sul traguardo volante di Sirtori, Rochas, Tarozzi e Marcellusi hanno guadagnato una ventina di secondi, rimanendo però al vento soltanto per una decina di chilometri senza però riuscire a distanziare i restanti fuggitivi. In vista dell'ingresso al circuito finale, Planckaert, De Bondt, Hoole, Van Baarle, Conci, Maestri, Denz, Edmondson, De Pretto, Warbasse e Magli hanno preso il largo costringendo gli ex compagni di fuga a tirare per puntare ad arrivare in volata ristretta. Da questi uomini è scattato in solitaria Denz che ha guadagnato subito un ampio vantaggio mantenendolo fino al traguardo dove ha distanziato di 1'01" Maestri e Planckaert.