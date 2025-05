Il Giro d'Italia perde un altro favorito: Juan Ayuso si ritira dopo esser stato punto da una vespa

Finisce nel peggiore dei modi il Giro d'Italia per Juan Ayuso che, dopo essersi staccato nelle ultime giornate, ha dovuto abbandonare la Corsa Rosa. Presentatosi come uno dei favoriti per la vittoria finale, al pari di Primoz Roglic ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema fisico, in questo caso una puntura di vespa. Costretto a partire con un occhio gonfio e il viso tumefatto, lo spagnolo dell'UAE Team Emirates ha provato a tenere duro nonostante le possibili difficoltà alla vista. Dopo venticinque chilometri Ayuso ha però preferito mettere il piede a terra e salire sulla seconda ammiraglia lasciando così la maglia Isaac Del Toro con un uomo in meno in vista dei grandi tapponi di montagna.