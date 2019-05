Giro d'Italia: Ciccone vince la 16esima tappa, Nibali spettacolare sul Mortirolo ma Carapaz resta in rosa

28/05/2019

Giulio Ciccone trionfa nella 16esima tappa del Giro d'Italia, la Lovere-Ponte di Legno (194 km). È la durissima frazione del Mortirolo, resa epica dalla pioggia che ha accompagnato i corridori nella seconda metà. Vincenzo Nibali infiamma la corsa in salita, staccando Primoz Roglic sul Mortirolo e guadagnando 1'23". Lo Squalo, ora secondo in classifica generale, non riesce a fare altrettanto con Richard Carapaz, che rimane in maglia rosa.