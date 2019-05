Giro d'Italia, cade la maglia rosa: escoriazioni al gluteo per Roglic

16/05/2019

Inconveniente per Primoz Roglic durante la sesta tappa del Giro d'Italia, 238 km da Cassino a San Giovanni Rotondo. La maglia rosa è rimasta coinvolta in una caduta di gruppo al km 34: per lo sloveno escoriazioni al gluteo destro, ma è riuscito conunque a ripartire e a tornare in gruppo con i pantaloncini tutti rotti.