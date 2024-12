Giro d'Italia, svelata la Grande Partenza: tre tappe in Albania per inaugurare l'edizione 2025

Il Giro d'Italia 2025 prenderà il via dall'Albania. Dopo i dubbi e le polemiche delle settimane scorse, la Corsa Rosa ha svelato la "Grande Partenza" dell'edizione numero 108 che scatterà da Durazzo il prossimo 9 maggio. L'organizzazione ha presentato il percorso delle prime tappe che attraverseranno il paese adriatico prima di far ritorno in Italia, per la precisione in Puglia, con il resto del percorso che verrà svelato il prossimo 13 gennaio a Roma.