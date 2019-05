Giro d’Italia 2019: Roglic domina a cronometro, Nibali resiste: quarto

19/05/2019

Pioggia e condizioni climatiche complicate, ma Primoz Roglic fa sembrare tutto facile, scivolando con leggerezza sull’asfalto bagnato che lo porta da Riccione a San Marino con il fantastico tempo di 51’52” che vale la vittoria di tappa e un messaggio lanciato a tutti gli avversari: l’uomo da battere per la vittoria finale dell’edizione 102 del giro è lo sloveno. Tra i big l’unico che riesce in qualche modo a ribattere a Roglic è lo Squalo. Vincenzo Nibali disputa una buona cronometro, chiusa in quarta posizione con il tempo complessivo di 52’57”. Soddisfatto il siciliano, consapevole della forza di Roglic in questa specialità.



Giornata da dimenticare invece per Simon Yates. L’inglese, atteso alla vigilia di questa tappa come uno dei possibili protagonisti e favoriti, incappa in una prova molto negativa e finisce con un tempo molto alto: 55’03”, oltre tre minuti di ritardo da Roglic, con il tratto in salita della cronometro che lo ha messo in difficoltà in maniera decisiva. Alle spalle di Roglic completano il podio di giornata il campione europeo a cronometro Campenaerts, che a lungo sogna di poter festeggiare la vittoria di tappa, e l’olandese Mollema. La maglia rosa Valerio Conti difende il proprio primato e arriva al giorno di riposo con un vantaggio di 1’50” proprio su Roglic in classifica generale. Da martedì però il Giro entrerà nella sua fase decisiva.



CLASSIFICA DI TAPPA

1 Primoz Roglic (Team Jumbo Visma) 51’52”

2 Victor Campenaerts (Lotto-Soudal) +11”

3 Bauke Mollema (Trek-Segafredo) +1’00”

4 Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) +1’05”

5 Tanel Kangert (Education First) +1’10”)

6 Chad Haga (Team Sunweb) +1’14”

7 Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step) +1’16”)

8 Hugh John Carthy (Education First) +1’30”

9 Pello Bilbao Lopez (Astana) +1’43”

10 Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli) +1’52”



CLASSIFICA GENERALE

1 Valerio Conti (UAE Emirates) 35h 13’ 06”

2 Pimoz Roglic (Mitchelton Scott) +1’50”

3 Nans Peters (AG2R) +2’21”

4 Josè Rojas (Movistar) +2’35”

5 Fausto Masnada (Androni Giocattoli) +2’36”

6 Andrey Amador (Movistar) +2’39”

7 Antunes (CCC Team) +3’05”

8 Valentin Madouas (Groupama) +3’27”

9 Giovanni Carboni (Bardiani) +3’30”

10 Pello Bilbao (Astana) +3’32”