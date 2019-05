Giro d'Italia 2019: Carapaz trionfa a Courmayeur ed è la nuova maglia rosa, Nibali terzo

25/05/2019

Richard Carapaz bissa il successo di Frascati, conquista la tappa di Courmayeur, davanti a Simon Yates e Vincenzo Nibali, e diventa la nuova maglia rosa del Giro d’Italia 2019. L’attacco dell’ecuadoregno sul Colle San Carlo gli vale il trionfo e la nuova leadership della classifica generale.



Tappa subito scoppiettante con tanti attacchi alla partenza. Marco Haller (Katusha) e Cesare Benedetti (Bora) sono i primi a partire, ma il gruppo maglia rosa torna sotto con il lavoro di Giulio Ciccone (da ieri sera nuova maglia azzurra del Giro d’Italia) che vince il GPM di seconda categoria davanti a Caruso e Sosa. In discesa si portano avanti a tutti Pello Bilbao e Damiano Caruso, ma i due aspettano comunque il ritorno del gruppo maglia rosa con Polanc che aveva perso subito una ventina di secondi sui big. Sono otto i corridori in fuga: Mattia Cattaneo, Fausto Masnada (Androni Giocattoli-Sidermec), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Andrey Amador (Movistar), Christopher Juul-Jensen, Lucas Hamilton (Mitchelton-Scott) e Ivan Ramiro Sosa (Team INEOS); il margine è di 3’27” sul gruppo maglia rosa. Il vantaggio dei battistrada, però, si riduce a 2’16’’ dopo la seconda discesa. Il quartetto di contrattaccanti composto da Caruso-Izagirre-Gallopin-Dupont raggiunge la testa della corsa. All’inizio dello strappo verso La Salle il gruppo maglia rosa risale fino a 1’20’’ di svantaggio. Masnada passa per primo al traguardo volante, che anticipa la lunga salita verso il San Carlo, durissimo GPM di prima categoria: 10,5 km al 9,8% di pendenza media con i 6 km centrali che sono costantemente oltre il 10% con punte del 15%.



Nibali attacca subito e si posiziona in testa al gruppo maglia rosa; Roglic, Carapaz e Landa rispondono subito presente. Damiano Caruso fa l’andatura nel gruppo dei big davanti allo Squalo, mentre Ciccone, Cattaneo e Sosa restano da soli in testa. Quando mancano 30 km al traguardo è Carapaz ad andare in testa; alle sue spalle a 15’’ si trovano Nibali, Roglic, Landa e Miguel Lopez, ai quali poco dopo si aggiunge anche il polacco Rafal Majka. Una volta che comincia la discesa, Nibali parte all’attacco ma non riesce a formare il buco. Simon Yates, che sembrava ormai spacciato, rientra nel gruppo degli inseguitori, per poi scappare. Nibali e Roglic bisticciano nuovamente e se ne stanno fermi. Così Carapaz può trionfare in solitaria a Skyway Monte Bianco e indossare la maglia rosa.



CLASSIFICA DI TAPPA

1. Richard Carapaz (Movistar Team) 4h 02’ 23”

2. Simon Yates (Mitchelton-Scott) +1’ 32”

3. Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) +1.54”

4. Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) +1’ 54”

5. Mikel Landa (Movistar Team) +1’ 54”

6. Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) +1’ 54”

7. Pavel Sivakov (Team Ineos) +1’54”

8. Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) +1’ 54”

9. Joseph Dombrowski (EF Education First-Drapac) +1’ 54”

10. Damiano Caruso Bahrain-Merida) +2’ 01”



CLASSIFICA GENERALE

1.Richard Carapaz (Movistar Team) 58h 35’ 34”

2. Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) +0’ 07”

3. Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) +1’ 47”

4. Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) +2’ 10”

5. Mikel Landa (Movistar Team) +2’ 50”

6. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) +2’ 58”

7. Jan Polanc (Uae Team Emirates) +3’ 29”

8. Pavel Sivakov (Team Ineos) +4’ 55”

9. Simon Yates (Mitchelton-Scott) +5’ 28”

10. Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) +5’ 30”