Gimondi, martedì i funerali a Paladina

Saranno celebrati martedì, alle 11, nella chiesa parrocchiale di Paladina, paese alle porte di Bergamo, i funerali di Felice Gimondi, il campione di ciclismo morto venerdì per un malore a Giardini Naxos (Messina). Il feretro con la salma di Gimondi è partito dalla Sicilia per raggiungere Paladina, dove il campione viveva con la moglie Tiziana Bersano. La camera ardente sarà allestita da lunedì in una chiesetta attigua alla parrocchiale.