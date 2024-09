Filippo Ganna va verso il sì al Mondiale a cronometro e a Zurigo troverà Remco Evenepoel e Primoz Roglic

CICLISMO

Il 28enne di Verbania sarà chiamato a puntare al titolo iridato dopo aver conquistato l'argento alle Olimpiadi di Parigi 2024

© Getty Images Non c'è ancora la certezza, eppure Filippo Ganna dovrebbe tornare a vestire la maglia della Nazionale in vista dei Mondiali di ciclismo, in programma a Zurigo dal 21 al 29 settembre. Il detentore del record dell'ora è stato costretto a saltare gli Europei a causa di alcuni problemi fisici che l'avevano costretto a ritirarsi al termine della prima tappa del Renewi Tour. Una scelta apparentemente precauzionale con l'intenzione di puntare tutto sul titolo iridato dopo l'argento conquistato alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Nella corsa continentale sono arrivati l'oro di Edoardo Affini e il bronzo di Mattia Cattaneo, ma il commissario tecnico Daniele Bennati sarebbe pronto a restituire il posto a Ganna come anticipato su X dal giornalista de La Gazzetta dello Sport Ciro Scognamiglio che avrebbe confermato la partecipazione del piemontese alla prova elvetica.

Davanti a sè avrà quindi avversari degni di nota a partire dal doppio campione olimpico Remco Evenepoel che vorrebbe provare a compiere una doppietta storica, tuttavia non andrà sottovalutato nemmeno Primoz Roglic, chiamato ad affrontare la prova contro il tempo prima di scendere in campo nella gara in linea al fianco di Tadej Pogacar. Il dubbio permane ora su chi Bennati deciderà di portare insieme a Ganna, se Affini o Cattaneo complice l'ottima prestazione nella rassegna continentale sfoderata da entrambe.