Fa il test antidoping con la madre morta a pochi metri: "Momento doloroso e fuori luogo"

Prima la perdita della mamma, poi il controllo antidoping in casa nella stanza a fianco in cui giaceva il suo corpo. È l'esperienza straziante vissuta da Valentina Cavallar, ciclista professionista su strada e portacolori del Team SD Worx-Protime raccontata da lei stessa sui social. "Di solito preferisco tenere la mia vita privata lontano dagli occhi della gente, ma questo è qualcosa che ritengo importante da condividere. Perdere mia madre a settembre ha cambiato per sempre il modo in cui vedo la vita - inizia il post social della 25enne -. Ho sempre saputo quanto è importante per me la mia famiglia, ma non credo di aver mai capito con tutta la mia mente quanto fosse importante essere un atleta professionista. Ma in quel momento, non stavo pensando affatto al ciclismo, alla competizione o alle mie responsabilità come atleta. Ero una figlia che aveva appena perso la sua mamma".