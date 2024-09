Europei di ciclismo: Lorena Wibes vince il titolo fra le élite, 2° posto per Elisa Balsamo

© Getty Images

Arriva una nuova medaglia per l'Italia agli Europei di ciclismo in corso in Limburgo (Belgio). Elisa Balsamo ha conquistato l'argento nella prova élite femminile venendo preceduta soltanto dall'olandese Lorena Wiebes che ha mantenuto nei Paesi Bassi il titolo continentale. La 26enne cuneese residente a Sarnico ha dovuto far gli straordinari mettendosi alle spalle della velocista orange che ha anticipato Balsamo e la polacca Daria Pikulik.