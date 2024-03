Ciclismo, Elisa Longo Borghini firma il bis al Giro delle Fiandre

CICLISMO

La campionessa italiana ha attaccato sul pavé precedendo la polacca Katarzyna Niewiadoma e l’olandese Shirin Van Anroij

© ansa Giornata di grande festa per il ciclismo italiano che, dopo il secondo posto di Luca Mozzato, ha conquistato il Giro delle Fiandre femminile con Elisa Longo Borghini. La campionessa tricolore é tornata sul gradino più alto del podio nella Classica Monumento nove anni dopo il primo successo precedendo la polacca Katarzyna Niewiadoma e l’olandese Shirin Van Anroij.

Corsa caratterizzata nei primi chilometri da una fuga composta da quattro atlete, l’australiana Josie Talbot (Cofidis), la francese Gladys Verhulst-Wild (FDJ-Suez) e la belga Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal Team), capaci di guadagnare un massimo di due minuti sul gruppo principale. Mentre dietro Alice Maria Arzuffi (Ceratizit-WNT Pro Cycling Team) provava a rientrare, il plotone chiudeva sulle battistrada sul Koppenberg con Marianne Vos (Team Visma-Lease a Bike), inseguita da Lotte Kopecky e Demi Vollering (Team SD Worx-Protime), Shirin Van Anroij (Lidl-Trek), Vittoria Guazzini (FDJ-Suez), Pfeiffer Zara Georgi (Team DSM) e Fem Van Empel (Team Visma-Lease a Bike).

© ansa

L’olandese non è riuscita a far la differenza venendo ripresa dalle avversarie guidate da una scatenata Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek), in grado di forzare sul pavé, ma non di fare la netta differenza.In un momento di rilassamento della corsa, a poco più di venti chilometri all’arrivo ha provato ad attaccare Van Anroij, capace di superare in solitaria gli ultimi muri inseguita da Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck). Proprio sul Paterberg si sono staccate Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM) e Longo Borghini che hanno ripreso Van Anroij andandosi a giocare il successo sul traguardo di Oudenaarde. Lanciata nel migliore dei modi dalla compagna di squadra, Longo Borghini ha anticipato tutte precedendo Niewiadoma e Van Anroij. A realizzare l’ottima giornata delle italiane ci hanno pensato Silvia Persico (UAE Team ADQ) e Letizia Paternoster (Liv-Jayco AlUla) rispettivamente settima e nona.