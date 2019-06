Dumoulin non ce la fa: il Tour perde un altro protagonista

20/06/2019

Altro forfait eccellente dopo quello di Chris Froome per il prossimo Tour de France , al via il 6 luglio da Bruxelles. Tom Dumoulin , caduto nella quarta tappa del Giro d'Italia e costretto al ritiro, salterà anche la Grande Boucle. Lo annuncia la sua squadra, il team Sunweb. L'olandese non ha recuperato dall'infortunio al ginocchio patito durante la Corsa Rosa.

Dumoulin, che si è ritirato la scorsa settimana dal Giro del Delfinato, ha subito un piccolo intervento chirurgico al ginocchio in questi giorni. "Lo scorso mese è stato estremamente difficile nel complesso - ha dichiarato l'olandese, secondo nel Tour de France 2018 - Dopo quello che è successo al Giro volevo davvero andare al Tour, ma questa settimana ho capito che non era realistico sperare di raggiungere in tempo il mio livello". Senza Dumoulin l'uomo di punta in casa Sunweb sarà l'australiano Michael Matthews, maglia verde nel 2017.