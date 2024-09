CICLISMO

La junior è in condizioni definite "critiche" dopo aver picchiato la testa in una caduta durante la cronometro a Zurigo

© IPA Grave incidente per la svizzera Muriel Furrer, vittima di una caduta questa mattina nel corso della gara su strada Juniores femminile ai campionati del mondo di ciclismo a Zurigo, in Svizzera. Muriel, portata in ospedale da un elicottero di emergenza, è ha subito un trauma cranico e risulta in "condizioni critiche". Secondo le prime ricostruzioni la Furrer avrebbe perso il controllo della bicicletta in una curva in discesa nella pineta e sarebbe poi finita contro un albero. Furrer, 18 anni, ha vinto l'argento sia nella cronometro juniores che nella gara su strada ai campionati nazionali svizzeri di quest'anno.

Vedi anche ciclismo Mondiali di ciclismo: l'Australia vince il team relay, 3° posto per l'Italia "Estremamente preoccupati per la situazione, l'Unione Ciclistica Internazionale, Swiss Cycling e il Comitato Organizzatore Locale Zurigo 2024 stanno monitorando attentamente gli sviluppi e comunicheranno quanto prima", si legge in un cominicato dell'Uci. "Al momento non ci sono fatti accertati su come sia avvenuto l'incidente - è scritto ancora nel comunicato -. Sono in corso le indagini da parte delle autorità competenti. Per questo motivo non sarà possibile fornire ulteriori informazioni fino a nuovo avviso".